22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Duruşmalı itiraz

Duruşmalı itiraz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle duruşma talepli itiraz dosyasının 'na gönderildiğini duyurdu.

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle duruşma talepli itiraz dosyasının 'na gönderildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile Tahkim Kuruluna taşımış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.
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