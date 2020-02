N’Koudou: Trabzonspor maçından sonra uyuyamadım

Beşiktaş’ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilecek idman öncesinde konuşan N’Koudou, “. Sergen hoca Beşiktaş için çok büyük oyuncuydu, yaşayan efsane olduğunu hepimiz biliyoruz. Farklı bir oyun aklı, zekası var. Çok deneyimli” dedi.

"TAKIMA YAPABİLECEĞİM BÜYÜK KATKILAR VAR"



Fransız ekibi Olimpik Marsilya'da gösterdiği performansla göz dolduran hücum oyuncusu, "Marsilya günlerinden bugüne uzun zaman geçti. Arada zor bir periyot geçirdim. Oyun ritmi anlamında sürekli oynamadım, burada onu yakalamaya başladım. Takıma yapabileceğim büyük katkılar var. Bunun için çok çalışıyorum, gol sayımı ve asisteleri artırırsam zaten o katkı giderek yukarı doğru çıkacaktır" dedi.



"TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA UYUYAMADIM"



Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynadıkları ve 2-2'lik skorla sonuçlanan Trabzonspor maçı için de Fransız futbolcu, "Gerçekten iyi futbol oynadık, takım halinde iyi performans gösterdik. Oynarken de büyük bir keyif aldık, öyle bir maçtı. Futbol gerçekten çok acımasız. Maçın son dakikasında bir gol yedik, 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru dürüst uyumadım, maçı tekrar tekrar izliyorum. Neleri yanlış yaptım, neleri eksik yaptım, neleri başaramadık bunları anlamaya çalışıyorum ve tabii ki sorulması gereken soru bu kadar üstün oynarken neden kazanamadık ve skora yansıtamadık. Buradan çıkarabileceğimiz pozitif noktaları çıkarıp devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli Alanya maçı var ve Alanya maçını kazanarak bir şekilde yarışa tutunmamız, bu yarışın içinde kalmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"YAKALADIĞINIZ FIRSATLARI GOLE ÇEVİRMENİZ GEREKİYOR"



Takım savunmasını daha yapmaları gerektiğini dile getiren N'Koudou, "Maç kazanmak için gol atmalısınız, iyi bir takım savunması yapmalısınız. İyi takım savunması yapmadığınızda her maç gol yediğinizde bu sefer sürekli geriye düşen, rakibi kovalaması gereken taraf pozisyonunda kalıyorsunuz. Mental ve fiziksel olarak çok yorucu olabiliyor. Bu çok önemli. Tabii ki oyunun üçüncü bölümünde yakaladığınız fırsatları gole çevirmeniz gerekiyor. Orada bitirici işleri doğru yapmanız lazım ama özellikle takım savunması anlamında daha sağlam olmalı, daha doğru durmalıyız ki bu pozisyona düşmeyelim. Maçın başında gol yiyorsunuz, golü çıkarmak için çok büyük efor harcıyorsunuz. Daha derli toplu takım savunması anlamında daha sağlam durursak bu zorluğu yaşamayız" dedi.



"SEZON HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL"



Kendi performansını da değerlendiren kanat oyuncusu, "Geçmiş sezonlarda kaybettiğim oyun ritmini burada yakalamaya çalıştım, fırsat bulduğumda her zaman yüzde yüzü yapmaya çalıştım. Tabii ki de yapabileceğim çok şey var. Takıma katkı yapabileceğim birçok konu var. Sezon henüz bitmiş değil. Kalan maçlarda galibiyetlerde alınabilecek puanlara büyük katkılar yapabilirim. Ofansif oynamayı seven bir oyuncuyum. Kenarda oynayan oyuncuyum skora katkı anlamında yapacağım daha çok iş var" açıklamasında bulundu.



"UZUN HEDEFLER KOYACAK POZİSYONDA DEĞİLİZ"



Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesi için de N'Koudou, şunları söyledi: "Maç maç bakmamız gerekiyor. Acele edip de uzun hedefler koyacak pozisyonda değiliz. Alanya maçını kazanmak ilk iş. Umutları taze tutabilmemiz için, yukarıda kalabilmemiz için mutlaka kazanmamız ve adım adım ilerlememiz gerekiyor" diye konuştu.



"SERGEN YALÇIN'IN YAŞAYAN EFSANE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"



Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör değişikliğini de değerlendiren Fransız futbolcu, "Saha içinde değişen birçok şey var. Saha içinde birlikteliği gösterme anlamında, takım halinde daha doğru işler yapıyoruz. Sergen hocanın oyun vizyonunu Abdullah hocayla kıyasladığımızda daha farklı. Sergen hoca Beşiktaş için çok büyük oyuncuydu, yaşayan efsane olduğunu hepimiz biliyoruz. Farklı bir oyun aklı, zekası var. Çok deneyimli. Bu seviyede nelerin yapılması gerektiğini, bu seviyedeki oyuncu grubundan neleri beklemesi gerektiğini, beklenebileceğini kendisi çok iyi biliyor. Bizi yönlendiremeye çalışıyor. Bu fırsatı kullanıp, tavsiyelerine kulak verip, pozitif noktalara taşımamız gerekiyor" dedi.



"BİTİCİRİ İŞLER ANLAMINDA EKSİK KALDIĞIMIZ KESİN"



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın dile getirdiği gol vuruşundaki eksiklik açıklaması için N'Koudou, "Her oyuncunun farklı karakteri, özelliği var. Bitirici işler anlamında eksik kaldığımız kesin. Bu kadar pozisyon yakaladığımızda maçı kazanamadıysak burada bize düşen bir pay da var. Sorumluluğu almamız lazım, daha çok çalışmalıyız. Umarım bunları birlikte kapatabiliriz" açıklamasında bulundu.

