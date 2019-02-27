Japonlar şaştı kaldı! Kagawa'yı izlemeye gelmişlerdi...

Türk futbol tarihinin en zevkli derbilerinden biri geride kalırken, ortaya çıkan sonuç siyah-beyazlıları çok rahatsız etti. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakası, Japon gazetecileri de şaşırttı. İşte derbide ekranlara yansımayan o detay...

Beşiktaş muhteşem bir futbol sergilediği maçın ilk yarısını 3-0 önde kapatmıştı. Öyle ki Fenerbahçe'nin devre boyunca isabetli tek bir şut çekmesine dahi izin verilmemişti.

Hakem ilk yarının bitiş düdüğünü çaldığında Vodafone Park tribünlerini dolduran ve televizyonları başındaki siyah-beyazlı taraftarlar tarihî bir farkın elde edileceğini düşünüyordu.

Ancak Beşiktaş oyunun ikinci perdesinde başrolü Fenerbahçe'ye teslim etti. İlk yarıdaki rakibe nefes aldırmayan futbolundan eser olmayan Beşiktaş, üst üste yediği gollerle neye uğradığını şaşırdı.



Derbideki 3-3'lük skor taraftarlar kadar Beşiktaşlı yöneticileri de çok kızdırdı. Türkiye'nin haberine göre; yönetimin büyük çoğunluğu derbinin faturasını Teknik Direktör Şenol Güneş'e kesti.

Tecrübeli teknik adamın maçı kazandığını düşünerek ikinci yarı için hiçbir hazırlık yapmadığı ve böylece rakibin geri dönüşüne davetiye çıkardığı görüşü hâkim.

Fenerbahçe'nin zaten etkili olduğu sağ kanatta Valbuena'nın da girmesiyle iyice güçlenmesini hocanın seyrettiğini düşünen yöneticilerin "Sağ kanattan iki gol geldikten sonraki değişiklik de yanlıştı. Savunması zayıf olan Caner Erkin oyuna girdikten sonra rakip daha da rahatladı. Yine o bölgeden başlayan atakla bir gol daha buldular ve maç sonuna kadar da sağ kanattan tehlikeli olmaya devam ettiler" şeklindeki yorumlarla tepkilerini dile getirdikleri belirtildi.

Fenerbahçe maçından sonra Nevzat Demir Tesisleri çıkışında taraftarların sözlü tacizine maruz kalan Şenol Güneş'in çok kızgın olduğu öğrenildi.

Ayrıca yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, Twitter'daki "Burası alternatif ya da diğer seçenek olamayacak kadar büyük bir kulüp. Aklı Beşiktaş'ta olmayan kim varsa gidebilir" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğenmesi üzerine tecrübeli teknik adam küplere bindi.

Güneş, "Duyumlara dayanarak gündeme getirilen istifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır" açıklaması yaptı.

BURAK PERİŞAN OLDU

Burak Yılmaz derbide iki gol atmasına rağmen sevinemedi. Maçın berabere bitmesine çok üzülen golcü oyuncunun "Keşke 1-0 da olsa kazansaydık. Hâla olanlara inanamıyorum. En çok da bizi destekleyen taraftarın üzülmesine kahroluyorum" dediği öğrenildi.

JAPONLAR ŞAŞTI KALDI

Müthiş bir mücadeleye sahne olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Japonları hayrete düşürdü. Kagawa için gelen ve karşılaşmayı stattan canlı izleyen sekiz Japon basın mensubu, derbi sonrasında birinci sınıf kalitede bir maç oynandığı şeklinde görüş belirtti.

GÖKHAN GÖNÜL'E TEPKİ

Derbide sahanın en iyilerinden biri Gökhan Gönül'dü. Tecrübeli futbolcu bir gol atarken takımına bir de penaltı kazandırmıştı. Ancak Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye attığı golden sonra sevinmemesi camiada büyük tepki gördü. Sözleşme yenileme konusu da tartışıldı.

KARIUS...

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, derbideki performansıyla hedef hâline geldi. Kaleyi bulan dört şutun üçünün golle sonuçlanmasını engelleyemeyen Alman eldivene büyük tepki var. Fabri'nin gölgesinde kalan Karius, ligde 19 maçta 23, Avrupa'da 5 maçta 10 gol yedi.

MIRIN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Vodafone Park'ta 3-3 biten derbide Beşiktaş'ın stoperi Mirin de suçlular arasında gösterildi. Özellikle Fenerbahçe'nin etkili olduğu sağ kanatta buluştuğu neredeyse her topu taca vuran Fransız oyuncu böylelikle rakibin bu bölgede yerleşmesine sebep oldu.