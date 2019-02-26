26 Şubat 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş ile Beşiktaş taraftarı arasında tartışma yaşandı.
26.02.2019

İşte o diyalog:

Taraftar: "Fenerbahçe'den korkulmaz. Fenerbahçe hak etti. Fenerbahçe'ye alkış."

Şenol Güneş: "Burası benim evim ya! Evine geldiği zaman sana tepki gösterdiklerinde ne yaparsın?"

Şenol Güneş: “Beraberlik de olsa bu bir kayıptır” Şenol Güneş: “Beraberlik de olsa bu bir kayıptır” 26.02.2019
Toroğlu'ndan flaş yorum: Net penaltı Toroğlu'ndan flaş yorum: "Net penaltı" 25.02.2019
Beşiktaş kafilesi stada ulaştı Beşiktaş kafilesi stada ulaştı 25.02.2019
Fenerbahçe kafilesi stada hareket etti Fenerbahçe kafilesi stada hareket etti 25.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Derbiye saatler kaldı Derbiye saatler kaldı 25.02.2019
Drone kamerasından Vodafone Park'ta son durum Drone kamerasından Vodafone Park'ta son durum 25.02.2019
Ünlü isimlerin derbi görüşleri Ünlü isimlerin derbi görüşleri 24.02.2019
Taraftara sorduk: Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? Taraftara sorduk: Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? 24.02.2019
Bülent Yıldırım 1 yıl sonra derbi yönetecek Bülent Yıldırım 1 yıl sonra derbi yönetecek 24.02.2019
Beşiktaş sezona sıkıntılı başladı Beşiktaş sezona sıkıntılı başladı 24.02.2019
Fikret Orman: Transfer yapmazsak beni öldürürler! Fikret Orman: "Transfer yapmazsak beni öldürürler!" 23.02.2019
Beşiktaş'ın borcu açıklandı Beşiktaş'ın borcu açıklandı 23.02.2019
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Fikret Orman... Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Fikret Orman... 23.02.2019
Derbinin anahtarı ilk gol Derbinin anahtarı ilk gol 22.02.2019
Şenol Güneşli Beşiktaş'ın derbi karnesi Şenol Güneşli Beşiktaş'ın derbi karnesi 22.02.2019
Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde 22.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan Şenol Güneş'e cevap: 'O da biliyor'
Şenol Güneş'ten istifa yanıtı!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden kareler
Burak Yılmaz derbiye damga vurdu sosyal medya çıldırdı!
Hasan Ali Kaldırım'ın muhteşem golü sonrası sosyal medya yıkıldı!
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör