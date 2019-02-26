26 Şubat 2019, Salı
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İşte o diyalog:
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Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma
Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş ile Beşiktaş taraftarı arasında tartışma yaşandı.
26.02.2019
İşte o diyalog:
Taraftar: "Fenerbahçe'den korkulmaz. Fenerbahçe hak etti. Fenerbahçe'ye alkış."
Şenol Güneş: "Burası benim evim ya! Evine geldiği zaman sana tepki gösterdiklerinde ne yaparsın?"
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