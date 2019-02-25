25 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 3 bin 82 gün sonra derbide penaltı kazandı

Beşiktaş 3 bin 82 gün sonra derbide penaltı kazandı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2019

, Fenerbahçeye karşı 3 bin 82 gün sonra penaltı kazanarak 9 yıl sonra bu hasretine son verdi.

'de oynanan - derbisinde siyah-beyazlılar 3 bin 82 gün sonra penaltı kazandı. Müsabakanın 18. dakikasında 'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçen Beşiktaş, son olarak 19 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Guti'nin penaltı, golüyle berabere kalmıştı, Fenerbahçe karşısında son penaltı golünü atan Guti şu anda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini yapıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Burak Yılmaz derbiye damga vurdu sosyal medya çıldırdı! Burak Yılmaz derbiye damga vurdu sosyal medya çıldırdı!
Toroğlu'ndan flaş yorum: Net penaltı Toroğlu'ndan flaş yorum: "Net penaltı"
Gökhan Gönül golü attı sosyal medya yerinden oynadı! Gökhan Gönül golü attı sosyal medya yerinden oynadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör