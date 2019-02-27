27 Şubat 2019, Çarşamba
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Şenol Güneş Milli Takım sevdasına Beşiktaş'ı yaktı
Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bugünkü yazıdan Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynana Beşiktaş Fenerbahçe maçı değerlendirdi. "Maçın direksiyonu Şenol Güneş'in elindeydi. O, direksiyon başında uyuyunca arabayı devirdi. Arabayı devirince çıkan gürültüden uyanan Ersun Yanal, biraz doğru işler yaptı ve ibre Fenerbahçe'ye döndü."
Giriş Tarihi: 27.02.2019 02:04 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 07:47
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