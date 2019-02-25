25 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Burak’tan 5 maçta 4 gol

Burak’tan 5 maçta 4 gol
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2019

’ın golcü futbolcusu , filelerini 2 kez havalandırırken, siyah-beyazlı forma altında 5. maçında 4. golünü kaydetti.

'ın devre arasında 'dan kadrosuna kattığı , siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla dikkat çekti. karşısında Beşiktaş formasıyla 5. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 17. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarının son dakikasında tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Kagawa'nın şık pasında savunmadan önce topu kapan ve 'le karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, kendisinin 2, takımının ise 3. golüne imza attı. maçında attığı 2 golle 2-0'lık galibiyette başrol oynayan Burak, Beşiktaş formasıyla 5 maçta 4. golüne ulaştı. Fenerbahçe maçında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği 3 golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, Burak'ın attığı 2 gol galibiyet için yeterli olmadı.

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