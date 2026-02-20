Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN Ziraat Türkiye Kupası final maçı için geri sayım başladı. Yarı finalde Türk Telekom’u 86-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko, adını finale yazdırarak Beşiktaş GAİN’in rakibi oldu.

Basketbol gündeminin en sıcak başlığı: Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN ZTK final maçı. Kupada finale yükselen iki güçlü ekip, sezonun ilk kupasını kazanmak için karşı karşıya gelecek. Türk Telekom'u mağlup eden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i eleyen Beşiktaş GAİN'in mücadelesi heyecan yaratıyor. Birçok kişi, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN final maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Bu önemli karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası final maçı detayları ASPOR.com'da...

BEŞİKTAŞ GAİN-ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun ilk karşılaşmasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadelede siyah-beyazlı ekip, rakibini 91-82 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk periyot oldukça dengeli geçti. Tempolu ve çekişmeli geçen çeyreği Beşiktaş GAİN 23-20'lik skorla önde tamamladı. İkinci periyotta ise siyah-beyazlılar oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Savunmada sertliği artıran ve hücumda yüksek yüzdeyle oynayan Beşiktaş, farkı çift hanelere taşıyarak soyunma odasına 53-39 üstünlükle gitti.

İlk yarıyı 14 sayı geride kapatan Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte müthiş bir geri dönüşe imza attı. Hücumda ritim bulan lacivert-beyazlılar, farkı eriterek skoru dengeledi ve öne geçmeyi başardı. Ancak çeyreğin bitimine 1 dakika 37 saniye kala Yiğit Arslan'ın kaydettiği üç sayılık basket skoru 67-67'ye getirdi. Bu bölümde sorumluluk alan Sertaç Şanlı ise önce serbest atıştan bulduğu sayı, ardından son saniye üçlüğüyle takımının son periyoda 71-69 önde girmesini sağladı.

Final periyoduna Jordan Loyd'un iki sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, üstünlüğünü korumakta zorlandı. Beşiktaş cephesinde Anthony Brown kritik anlarda sahneye çıktı. Brown, önce üç sayılık basket kaydetti, ardından basket faulden bulduğu sayılarla bitime 4 dakika kala takımına önemli bir avantaj sağladı. Son iki dakikaya 82-81 önde giren Beşiktaş GAİN, kalan bölümde hata yapmayarak farkı açtı ve parkeden 91-82 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO-TÜRK TELEKOM MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, inişli çıkışlı geçen mücadelede özellikle ikinci yarıdaki etkili performansıyla galibiyete uzandı.

Karşılaşmaya Jantunen'in etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda istediği ritmi bulamayınca skor üstünlüğünü Ankara temsilcisine kaptırdı. İlk çeyreğin son 36 saniyesinde Jaleen Smith'in kaydettiği üç sayılık basketle Türk Telekom farkı 9 sayıya çıkararak periyodu 20-11 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Tucker ve Tarık Biberoviç'in pota altı sayılarıyla daha istekli giren sarı-lacivertliler, ilk beş dakikada farkı azaltmayı başardı. Ancak Kyle Allman ve Kris Bankston'ın skor katkısına engel olamayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-34 geride gitti.

Üçüncü periyotta ise oyun tamamen değişti. Tarık Biberoviç'in ardından Wade Baldwin'in arka arkaya bulduğu üçlüklerle hücumda ivme yakalayan Fenerbahçe Beko, savunmada da rakibinin pas bağlantılarını keserek dengeyi sağladı. Çeyreğin bitimine 5.34 kala Tucker'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla skor 47-47'ye geldi. Hemen ardından Tucker'ın turnikesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, son periyoda 60-56'lık avantajla girdi.

Final çeyreğinde Tucker ve Baldwin'in liderliğinde oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, farkı açmayı başardı. Maçın bitimine 3.44 dakika kala Tucker'ın üç sayılık isabeti skoru 76-66'ya getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Kalan bölümde rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler parkeden 86-78 galip ayrılarak kupada finale yükseldi.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN Ziraat Türkiye Kupası final maçı A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.