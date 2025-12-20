Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta heyecanı, Trabzonspor ile Fenerbahçe Beko’yu karşı karşıya getirecek mücadeleyle sürecek. Hayri Gür Spor Salonu’nda sahne alacak karşılaşmada Trabzonspor, taraftar desteğini arkasına alarak evinde avantaj yakalamak ve galibiyet sayısını artırmak istiyor. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmenin peşinde. Sarı-lacivertli ekip, puan tablosunda 2. sırada bulunurken bu zorlu randevudan zaferle ayrılıp zirve takibini devam ettirmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİKLERİ

Sayı: 84.55 - 90.45

Ribaund: 31.18 - 32.91

Asist: 19.91 - 19.91

Top çalma: 7.36 - 7.00

Blok: 2.00 - 1.36

Serbest atış: %79.43 - %76.69

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİK LİDERLERİ

Sayı: Marcquise Reed 21.73 - 14.29 Talen Horton-Tucker

Ribaund: Royce Hamm 6.83 - 5.11 Nicolo Melli

Asist: Marcquise Reed 5.82 - Wade Baldwin IV 6.33

Top çalma: Marcquise Reed 1.45 - 1.14 Talen Horton-Tucker

Blok: Royce Hamm 0.83 - 0.50 Talen Horton-Tucker