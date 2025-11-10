Fenerbahçe Beko, guard pozisyonunda görev alan Scottie Wilbekin'in sakatlandığını duyurdu. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:
"Scottie Wilbekin'in sağlık durumu hakkında
Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır.
Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."
