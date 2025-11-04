Beşiktaş BOA FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Athinaikos Qualco'ya konuk oluyor!

Beşiktaş BOA, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 5. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Athinaikos Qualco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun beşinci haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

Kupada geride kalan haftalarda ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada bulunuyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u 100-70 yendi.

Yunanistan temsilcisi ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider konumda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Athinaikos Qualco ile oynadığı ilk maçta rakibini 87-84 mağlup etti.