Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi!

Süper Lig takımlarından Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrılmıştı. Turuncu mavili kulüp, bu ayrılık sonraı Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı. Başakşehir, genç teknik adam için resmi imza töreni düzenledi. İşte Gümüşdağ ve Belözoğlu'nun sözleri... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile resmen anlaşmaya vardı. Turuncu-mavili ekip, genç teknik adam için basın toplantısı düzenledi. İşte o anlar ve açıklamalar...

EMRE BELÖZOĞLU: Benim için Başakşehir ailesinin farkı bir yeri olduğunu söylememe gerek yok. Kariyerimin, herkes tarafından sonlandığını düşündüğü dönemde, 35 yaşında buraya geldiğimde, 4 yıl sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldum. Milli Takım'a gittim.

Bugün burada olmak benim adıma gurur verici. Hayatımda hiç unutmayacağım anlardan birini yaşıyorum. Futbolun içinde kalmak isteğimi biliyorsunuz. Futboldan sonraki en büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik direktör olmak. Herkese teşekkür ediyorum.

Ben Başakşehir ailesinin her daim ligin ilk 3'ünde, 4'ünde olduğunu biliyorum. Allah nasip ederse, Okan ağabeyimin yaşadığını, futbolcu olarak yaşamadım ama şimdi yaşamak isterim.

Benim ülkemde futbolu geç bırakmak dezavantaj oluşturuyor. Benim elimde A Lisansı var. Pro Lisansı doldurmak için çok az kaldı. Ama futbolcuyken de, sahanın içinde teknik adam gibi baktım oyuna. Kendimi ve arkadaşlarımı geliştirmeye çalıştım. Bir an önce sahaya konsantre olup, lisans problemini aşacağımız isimlerle, ekibimi açıklayacağım. Türkiye'de Pro Lisansı olmayan teknik direktörler de var. İnşallah, Başakşehir ailesine uygun bir oyun oynatırız.

TAKIMIMI OFANSİF OYNATMAK İSTİYORUM



Matematiği çok iyi bilebilirsiniz ama bunu anlatmak başka bir yetenek. Ben de bunu yapabileceğime inanıyorum. Güçlü bir kadromuz var. Aykut hocamızla da dün bir görüşme gerçekleştirdim. Takımımı pozitif ve ofansif oynatmak istiyorum.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: Aykut Kocaman, 'İyi ki çalışmışım' dediğim bir teknik direktör oldu. Kocaman'a bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.

Buraya gelirken hatıralar canlandı. 6 sene önce teklifimizi kabul edip gelmişti. Bazıları futbolu bırakmalı diyordu. Buradan A milli takıma yeniden kaptan olarak gitti.

Her zaman Başakşehir ailesine değer kattı. 4 unutulmaz yıl yaşadık. Fenerbahçe'ye gittikten sonra da futbol hayatını şerefli bir şekilde sonlandırdı. Emre benim kardeşim kendisi artık takımın başında, futbolculuğunun üzerinde başarılar elde edeceğine inanıyorum. Emre Belözoğlu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladık.

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