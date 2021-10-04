04 Ekim 2021, Pazartesi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi!

Başakşehir’de Emre Belözoğlu imzayı attı!
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Süper Lig takımlarından Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrılmıştı. Turuncu mavili kulüp, bu ayrılık sonraı Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı. Başakşehir, genç teknik adam için resmi imza töreni düzenledi. İşte Gümüşdağ ve Belözoğlu'nun sözleri... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile resmen anlaşmaya vardı. Turuncu-mavili ekip, genç teknik adam için basın toplantısı düzenledi. İşte o anlar ve açıklamalar...

EMRE BELÖZOĞLU: Benim için Başakşehir ailesinin farkı bir yeri olduğunu söylememe gerek yok. Kariyerimin, herkes tarafından sonlandığını düşündüğü dönemde, 35 yaşında buraya geldiğimde, 4 yıl sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldum. Milli Takım'a gittim.

Bugün burada olmak benim adıma gurur verici. Hayatımda hiç unutmayacağım anlardan birini yaşıyorum. Futbolun içinde kalmak isteğimi biliyorsunuz. Futboldan sonraki en büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik direktör olmak. Herkese teşekkür ediyorum.

Ben Başakşehir ailesinin her daim ligin ilk 3'ünde, 4'ünde olduğunu biliyorum. Allah nasip ederse, Okan ağabeyimin yaşadığını, futbolcu olarak yaşamadım ama şimdi yaşamak isterim.

Benim ülkemde futbolu geç bırakmak dezavantaj oluşturuyor. Benim elimde A Lisansı var. Pro Lisansı doldurmak için çok az kaldı. Ama futbolcuyken de, sahanın içinde teknik adam gibi baktım oyuna. Kendimi ve arkadaşlarımı geliştirmeye çalıştım. Bir an önce sahaya konsantre olup, lisans problemini aşacağımız isimlerle, ekibimi açıklayacağım. Türkiye'de Pro Lisansı olmayan teknik direktörler de var. İnşallah, Başakşehir ailesine uygun bir oyun oynatırız.

TAKIMIMI OFANSİF OYNATMAK İSTİYORUM

Matematiği çok iyi bilebilirsiniz ama bunu anlatmak başka bir yetenek. Ben de bunu yapabileceğime inanıyorum. Güçlü bir kadromuz var. Aykut hocamızla da dün bir görüşme gerçekleştirdim. Takımımı pozitif ve ofansif oynatmak istiyorum.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: Aykut Kocaman, 'İyi ki çalışmışım' dediğim bir teknik direktör oldu. Kocaman'a bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.

Buraya gelirken hatıralar canlandı. 6 sene önce teklifimizi kabul edip gelmişti. Bazıları futbolu bırakmalı diyordu. Buradan A milli takıma yeniden kaptan olarak gitti.

Her zaman Başakşehir ailesine değer kattı. 4 unutulmaz yıl yaşadık. Fenerbahçe'ye gittikten sonra da futbol hayatını şerefli bir şekilde sonlandırdı. Emre benim kardeşim kendisi artık takımın başında, futbolculuğunun üzerinde başarılar elde edeceğine inanıyorum. Emre Belözoğlu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladık.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başlıyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir resmen açıkladı! Emre Belözoğlu... Başakşehir resmen açıkladı! Emre Belözoğlu...
Aykut Kocaman’ın son durumu belli oldu! Aykut Kocaman'ın son durumu belli oldu!
Orta saha rotasyonunda kimler olacak? Orta saha rotasyonunda kimler olacak?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör