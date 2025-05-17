Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Adana'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2025- 18:52