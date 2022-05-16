Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası Yunus Akgün: Gelecek sezon...

Galatasaray'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da Yunus Akgün maç sonunda açıklamalarda bulundu. Akgün, "İki takımı da tebrik ederim. Seyircilere çok iyi bir maç izlettik. Bu stada ilk kez başka bir takım formasıyla çıktım. Benim için çok duygusaldı. İnşallah hazır döneceğim. Beklentileri karşılamak istiyorum." dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 22:19