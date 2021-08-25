25 Ağustos 2021, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Son dakika transfer haberi: Didier Ndong Yeni Malatyaspor’da!

Malatyaspor’a Gabonlu orta saha!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 25.08.2021

Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong’nun kiralık olarak transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmaya vardı. Doğu Anadolu ekibi, sosyal medya üzerinden transferi, “Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong’nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Ndong” ifadeleriyle duyurdu. | Son dakika spor haberleri

Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong'nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaştı.

Doğu Anadolu ekibi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden transferi, "Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong'nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Ndong" ifadeleriyle duyurdu.
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