22 Mart 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyasporlu futbolculardan 'Evde kal' çağrısı

Yeni Malatyasporlu futbolculardan 'Evde kal' çağrısı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

'da futbolcular, çektikleri videolarla korona virüs nedeniyle herkese '' çağrısında bulundu.

'da futbolcular, çektikleri videolarla korona virüs sebebiyle herkese '' çağrısı yaptı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesapları üzerinden 'EvdeKal' başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, "Virüsü yenmenin tek yolu, evde kalmak. Evde kalıp sağlığımızı riske atmayalım" ifadelerini kullandılar.

Kaleci Fabien Farnolle, "Daha güzel günler için şimdi evde kal " ifadelerini kullandı.

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