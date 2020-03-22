22 Mart 2020, Pazar
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Yeni Malatyasporlu futbolculardan 'Evde kal' çağrısı
Yeni Malatyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla korona virüs nedeniyle herkese 'Evde kal' çağrısında bulundu.
Yeni Malatyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla korona virüs sebebiyle herkese 'Evde kal' çağrısı yaptı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesapları üzerinden 'EvdeKal' başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, "Virüsü yenmenin tek yolu, evde kalmak. Evde kalıp sağlığımızı riske atmayalım" ifadelerini kullandılar.
Kaleci Fabien Farnolle, "Daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı.
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