BTC Türk Yeni Malatyaspor'un yıldızı Gökhan Töre Buket Büyükdere ile evlendi
Beşiktaş ve West Ham United’ın ardından kariyerine BTC Türk Yeni Malatya’da devam eden Milli futbolcu Gökhan Töre, sevgilisi Buket Büyükdere ile evlendi. Bebek’te yürüyüş yaparken muhabirlere yakalanan çift evlendiğini itiraf etti.
BTC Türk Yeni Malatya forması giyen Gökhan Töre dünya evine girdi. Bir dönem Beşiktaş, West Ham United formaları da giyen Gökhan Töre, ünlü mimar Buket Büyükdere ile bebek sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Ünlü çiftten flaş bir itiraf geldi.
GÖKHAN TÖRE: "EVLENDİK"
2017 yılında oyuncu Esra Bilgiç ile olan ilişkisini noktalayan Töre, ünlü mimar Buket Büyükdere ile ilişki yaşıyordu. Bebek'te yürüyüş yapan ünlü çift muhabirlerin "Buket Hanım, Instagram'da soyadını 'Töre' olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?" diye sorusuna ''Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...