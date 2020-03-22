22 Mart 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

BTC Türk Yeni Malatyaspor'un yıldızı Gökhan Töre Buket Büyükdere ile evlendi

Gökhan Töre gizlice evlendi
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

ve ’ın ardından kariyerine BTC Türk Yeni Malatya’da devam eden Milli futbolcu , sevgilisi ile evlendi. Bebek’te yürüyüş yaparken muhabirlere yakalanan çift evlendiğini itiraf etti.

BTC Türk Yeni Malatya forması giyen dünya evine girdi. Bir dönem , formaları da giyen Gökhan Töre, ünlü mimar ile bebek sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Ünlü çiftten flaş bir itiraf geldi.

GÖKHAN TÖRE: "EVLENDİK"

2017 yılında oyuncu Esra Bilgiç ile olan ilişkisini noktalayan Töre, ünlü mimar Buket Büyükdere ile ilişki yaşıyordu. Bebek'te yürüyüş yapan ünlü çift muhabirlerin "Buket Hanım, Instagram'da soyadını 'Töre' olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?" diye sorusuna ''Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz."

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