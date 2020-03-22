BTC Türk Yeni Malatyaspor'un yıldızı Gökhan Töre Buket Büyükdere ile evlendi

Beşiktaş ve West Ham United’ın ardından kariyerine BTC Türk Yeni Malatya’da devam eden Milli futbolcu Gökhan Töre, sevgilisi Buket Büyükdere ile evlendi. Bebek’te yürüyüş yaparken muhabirlere yakalanan çift evlendiğini itiraf etti.

BTC Türk Yeni Malatya forması giyen Gökhan Töre dünya evine girdi. Bir dönem Beşiktaş, West Ham United formaları da giyen Gökhan Töre, ünlü mimar Buket Büyükdere ile bebek sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Ünlü çiftten flaş bir itiraf geldi.

GÖKHAN TÖRE: "EVLENDİK"

2017 yılında oyuncu Esra Bilgiç ile olan ilişkisini noktalayan Töre, ünlü mimar Buket Büyükdere ile ilişki yaşıyordu. Bebek'te yürüyüş yapan ünlü çift muhabirlerin "Buket Hanım, Instagram'da soyadını 'Töre' olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?" diye sorusuna ''Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz."

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