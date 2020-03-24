24 Mart 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü , yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Futbol Takımı Teknik Direktörü için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra sarı-kırmızılı kulübün çalıştırıcısı bir geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Karaman mesajında, "Fatih hocamıza acil şifalar diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in corona virüsü tesi pozitif çıktı! haberin devamı

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