25 Ocak 2019, Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber

Yeni Malatyaspor’da sakatlardan iyi haber
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Evkur ’da ’in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Öte yandan Malatya ekibinde sakat olan futbolculardan iyi haber geldi.

'nda oynadığı Bodrumspor müsabakasının ardından geçtiği İstanbul'da Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'da 'in tesislerinde hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda sakat oyunculardan güzel haber geldi. Daha önce 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan ve kampta sakatlanan Guilherme'nin Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacak olmaları teknik heyetin yüzünü güldürürken, burnundan operasyon geçiren Aleksic'in de oynamasına engel bir durumunun bulunmadığı öğrenildi. Murat Akça ve Rahman Buğra Çağıran'ın durumlarının ise maç saatinde belli olacağı açıklandı.

Öte yandan Antalya kampında sakatlanan 'ın tedavisinde sona gelindiği ve başarılı oyuncunun takımla çalışacaklara başladığı ifade edildi. Akbaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınabileceği ifade edildi.

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