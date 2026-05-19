19 Mayıs 2026 HAKKI YALÇIN













Organik denklem! Şampiyonluk bir yana, son yılların en görkemli kümede kalma görüntülerini izledik.

Bitti zannedilen yerden başlamak futbolun kurallarından biri. Bazen rakip futbolcunun sırtına çarpan bir vuruş bile gökkuşağına tutunmak gibidir.

Eyüpspor bunu gösterdi. Diğerlerinin de onurlu mücadelesine bakınca, kalanlara da helal olsun diyoruz düşenlere de!



Bir sezonu daha kapattık. G.Saray, Okan Buruk'la 4. kez şampiyon olurken, geçmiş yıllara bakıldığında futbol olarak en kalitesiz sezonunu geçirdi ama yine de onda olanlar Fenerbahçe'de yoktu. Galatasaray kötü oynarken bile daha az puan kaybetmenin şartlarını oluştururken, ruhsuz futbolcularına bir kez olsun toz kondurmayan Fenerbahçe klasik ikincilik serisine yenisini ilave etti.



Bir kulüpte yanlışlara sebep aranmazsa neticeler kendiliğinden oluşur. "Fener alayı" masalıyla yürüyüşe çıkıp takımı kundaklayan ağaları gördük. Karanlık servetiyle o kulüpten içeri girmemesi gereken adamlar yönetici sıfatıyla ortaya çıktı ve yadırganmadı. Bu takımı raydan çıkaran gerçekler açığa çıktı da ne oldu o güzelim değerlere?

O yüzden eleştiri yapan insanların kalbini kıranlar önce şifreleri kırsın. Ne kadar acı verse de sadece gerçekleri haykırsın. O zaman yolculuk anlam kazanır. Yoksa takım kaybederken bile aklını kullanan kazanır. Öyle de oluyor zaten!



Fenerbahçe'nin yoluna konan kocaman taşlara iyi bakarsanız, uyandırmak için cama atılan taşların ne kadar masum olduğunu görürsünüz! Küçük ayrıntıları dikkate almayanlar büyük yanılgılar yaşamaya mahkumdur. 12 yıl içinde Fenerbahçe'ye karşı organize olan hakemleri ve sistemi inkar edemem ama son yıllarda Fenerbahçe ne yaptıysa kendi yaptı. Formayı temsil gücünü inkar eden futbolcular ve onlara arka çıkan yöneticilerle!

Nefret bir savunma biçimi değildir.

İnsanları baskı altında tutar ve saf tutmayı unutturur. Sadece rakibe yüklenen ve kendilerini kurtarmak için gerçekleri inkar eden yöneticilik anlayışıyla olacağı da budur!



Bu takımın tamamen organik bir denkleme ihtiyacı var. Yeni sezonda pahalı ve sorumsuz ıskartaların varlığının Fenerbahçe'nin yokluğuna armağan edilmesinin önüne geçilmeli.

Menajer tuzaklarına yem olmanın sonu gelmeli. Kendindeki eksiği gerçeklerle tamamlayan başkan modeli hayata geçirilmeli.

Kendini mücadeleye adamış bir takım ruhuna sahip olunması zorunludur.

O yüzden yerli gençlere yapılacak yatırımı koşulsuz kazanç saymak, sahada uyuklama modeli uygulayan pahalı beyleri star saymaktan bin kere değerlidir. Yoksa borçları ödemeye ve kulübü satın almaya hazır "yabancı ağalar" tetikte bekliyor!



Hangi meslekte olursa olsun korunması elzem olan insanlıktır erdemdir. Hala üstlerindeki hakem giysilerini ve formalarını çıkarmayan adamlarla ve USA patentli bavulların içinden çıkan züppelerle güzelim gazetecilik telef oldu! Bizler binecek at dahi bulamadığı zaman dönülmez akşamın ufkuna yürüyen emekçileri sevdik, kara para yosmalarını ve soytarıları değil.

Sezon bitmiş olabilir ama ekranlarda ve sosyal medyada çamur adam şenliklerine ara verilmez. Bahis baronlarının, ahlaksız piyonların el üstünde taşındığı sistem tıkır tıkır işlerken, ülkenin medyasında kaliteli insan sayısının artmasından endişe edilir. Böyle bir ortamda hamamböceği pazarına nur yağar. O yüzden köyde inek sağanlara duyduğum saygıyı onlara duymam! Onlar da beni duymaz zaten. Çok da umurumdaydı!