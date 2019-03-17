17 Mart 2019, Pazar

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Ünal Karaman: "Çok sorun yaşadık ama..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-0 kazandıkları Erzurumspor karşılaşması sonrası stresli ortamdan çıktıkları için, sevindiklerini belirtirken, Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ''Üzgünüz ama umutsuz değiliz'' dedi.
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