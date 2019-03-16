16 Mart 2019, Cumartesi

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Erman Toroğlu: Ünal Karaman'ı çok başarılı buluyorum

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, BB Erzurumspor - Trabzonspor maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Trabzonspor; elindeki imkana, şekle ve yaşadıklarına göre başta başkanı sonra da Ünal'ı ve yönetimini hepsini tebrik  ediyorum. Yani yapabileceklerinin tavanını yapıyorlar ve hem de çok yeni bir şekilde yapıyorlar. Helal olsun, ben Ünal Karaman'ı da çok başarılı buluyorum." ifadelerini kullandı.
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