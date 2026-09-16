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Thomas Reis'dan büyük fedakarlık! Ertuğrul Doğan açıkladı
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Thomas Reis'dan büyük fedakarlık! Ertuğrul Doğan açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan, bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Thomas Reis'ın yaptığı büyük fedakarlığı açıkladı.

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