18 Mart 2019, Pazartesi

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Trabzonspor'da Nwakaeme fırtınası

Trabzonspor'da Nwakaeme son 3 lig maçında 4 gol atarak bordo-mavili ekibi sırtladı... Nijeryalı futbolcu ligde 8 gole ulaştı...
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