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Ertuğrul Doğan'dan Salah sözleri: Trabzon'da çok mutlu
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Ertuğrul Doğan'dan Salah sözleri: Trabzon'da çok mutlu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan, bordo-mavililerin Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzon'da çok mutlu olduğunu söyledi.

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