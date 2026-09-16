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Ertuğrul Doğan: Galatasaray bize yanlış yaptı
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Ertuğrul Doğan: Galatasaray bize yanlış yaptı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan, geçen sezon yaşanan transfer gerginliğiyle ilgili Galatasaray'ın kendilerine yanlış yaptığını söyledi.

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