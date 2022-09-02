Trazbonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ümraniyespor maçı sonrası konuştu
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra Fırtına'nın Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer hakkında konuştu.
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