TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında bir bir açıkladı! İşte Fırtına'nın son hamleleri
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, "Lille kulübü Yusuf Yazıcı'nın ayrılmasına onay verdi. Oyuncu öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imza işleri tamamlanacak. Trabzonspor Masouras transferini gerçekleştirmeyi çok istiyor. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Olympiakos'un gerçekleştirdiği transfer sonrası Masouras'ın gelme ihtimali iyice arttı. Bugün içerisinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Oyuncu da gelmeyi çok istiyor. Dovbyk de gelmeyi çok istiyor. 6 milyon Euro olmak üzere şartlar oldukça zorlandı. " ifadelerini kullandı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
Bir bir açıkladı! İşte Fırtına'nın son hamleleri 02 Eylül 2022 | 12:00
02:24
Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam! 01 Eylül 2022 | 12:00
05:42
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kafilesi açıklandı! 01 Eylül 2022 | 12:00
06:55
Yeni transfer Maxi Gomez İstanbul'da! 01 Eylül 2022 | 12:00
02:22
Trabzonspor'dan forvet harekatı! Dovbyk ve Gomez... 31 Ağustos 2022 | 12:00
07:04
Eren Elmalı: Hedefim Premier Lig'de oynamak 31 Ağustos 2022 | 12:00
03:05
Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok kente geldi! 31 Ağustos 2022 | 12:00
02:02
Canlı yayında açıkladı! İşte Fırtına'nın transfer gündemi... 31 Ağustos 2022 | 12:00