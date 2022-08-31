TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok kente geldi!
Son dakika haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bordo-mavililer bu kapsamda bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Umut Bozok'u Trabzon'a getirdi. İşte ilk sözler...
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