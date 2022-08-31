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Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrası Trabzonspor'daki transfer gündemini Yunus Emre Sel açıkladı!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo mavili ekibin golcü oyuncusu Cornelius, Kopenhag'ın yolunu tuttu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel de bu ayrılığın ardından Fırtına'daki transfer gündemini değerlendirdi. İşte o sözler...

31 Ağustos 2022 | 09:10
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