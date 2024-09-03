Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Başkan Ertuğrul Doğan’ın ofisinde gerçekleşen görüşmelerde taraflar prensipte anlaşma sağladı. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
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