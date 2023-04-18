Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon'a geldi!
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ulaştı. Hırvat çalıştırıcı, Fırtına ile 2.5 milyon euroluk sözleşme imzaladı.
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