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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon'a geldi!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Trabzon'a ulaştı. Hırvat çalıştırıcı, Fırtına ile 2.5 milyon euroluk sözleşme imzaladı.

18 Nisan 2023 | 23:25
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