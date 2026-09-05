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Fenerbahçe kafilesi Chobani Stadyumu'na ulaştı!
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Fenerbahçe kafilesi Chobani Stadyumu'na ulaştı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de oyuncuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, Chobani Stadyumu'na vardı. İşte o görüntüler...

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