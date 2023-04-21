Erman Toroğlu'dan çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Futbol aklı lazım"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Abdullah Avcı, kaç oyuncu aldırdı? Hoca gitti oyuncular yönetimin başına kaldı. Yönetimlerde geleceği planlayacak bir futbol aklı lazım. Bu her takım için geçerli" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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