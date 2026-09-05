CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Beşiktaş taraftarları Kadıköy'e ulaştı!
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Beşiktaş taraftarları Kadıköy'e ulaştı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar stadyuma ulaştı. İşte o görüntüler...

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi!
Sonraki Video
Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi!

Son 24 Saat