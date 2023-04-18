Trabzonspor'un yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, yönetim yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına hız vermişti. Bordo-mavililer Nenad Bjelica ile anlaşırken, Hırvat teknik adam İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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