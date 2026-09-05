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Beşiktaş kafilesi Chobani Stadyumu'na ulaştı!
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Beşiktaş kafilesi Chobani Stadyumu'na ulaştı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta, oyuncuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, Chobani Stadyumu'na vardı. İşte o görüntüler...

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