Beşiktaş kafilesi Chobani Stadyumu'na ulaştı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta, oyuncuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, Chobani Stadyumu'na vardı. İşte o görüntüler...