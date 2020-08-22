Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru

Trabzonspor Divan Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transferlerinin tescil edilmemesi konusunda TFF'ye başvuru yaptı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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