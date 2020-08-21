21 Ağustos 2020, Cuma

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Trabzonspor Wahbi Khazri'nin peşinde

Trabzonspor, Fransız ekibi St. Etienne'de forma giyen Tunuslu oyuncu Wahbi Khazri'yi kiralık olarak takıma katmak istiyor.
21.08.2020
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