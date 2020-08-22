22 Ağustos 2020, Cumartesi

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Ahmet Ağaoğlu geleceğe umutlu bakıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gösterdikleri gayret ve özverinin kısa süre içinde en mühim meyvesini verdiğini belirterek, "Trabzonspor, borçlarını yönetilebilir bir nizama sokmakla kalmadı, zarardan kara dönen bir mali bilanço ile geleceğe dönük umutları yeniden yeşertti." ifadesini kullandı.
22.08.2020
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