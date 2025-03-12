Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan antrenmanda sakatlandı
Trabzonspor'da basına ve taraftara ilk 20 dakikası açık olan antrenmanda genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlandı. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ
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