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Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan antrenmanda sakatlandı

Trabzonspor'da basına ve taraftara ilk 20 dakikası açık olan antrenmanda genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlandı. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

12 Mart 2025 | 16:23
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