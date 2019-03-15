Trabzonspor zorlu deplasmanda
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak...
Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa Kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Geçen hafta sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenen karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.
Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek...
Kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 3 maçlık galibiyet hasretine Trabzonspor karşısında son vermeyi hedefliyor...
Erzurumspor'da Egemen, Samed Ali Kaya ve Rashad Muhammed'in sakatlıkları bulunuyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
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