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Trabzonspor zorlu deplasmanda

Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor, süper lig'in 26. haftasında küme düşme hattındaki Erzurumspor'a konuk olacak...
15.03.2019

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak...

Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa Kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Geçen hafta sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenen karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek...

Kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 3 maçlık galibiyet hasretine Trabzonspor karşısında son vermeyi hedefliyor...

Erzurumspor'da Egemen, Samed Ali Kaya ve Rashad Muhammed'in sakatlıkları bulunuyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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