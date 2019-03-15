15 Mart 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Savaş Çorlu: "Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında "Gelecek sezon bir şampiyonluk adayı varsa o da Trabzonspor'dur" dedi.
15.03.2019

Trabzonspor'un CAS duruşması Trabzonspor'un CAS duruşması 15.03.2019
Trabzonspor'a çifte müjde Trabzonspor'a çifte müjde 14.03.2019
Trabzonspor camiasının acı günü Trabzonspor camiasının acı günü 14.03.2019
Fırtına iç sahada kolay geçit vermiyor Fırtına iç sahada kolay geçit vermiyor 13.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor iç sahada kolay geçit vermiyor Trabzonspor iç sahada kolay geçit vermiyor 12.03.2019
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek 12.03.2019
Nwakaeme Trabzonspor'u sırtlıyor Nwakaeme Trabzonspor'u sırtlıyor 12.03.2019
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek 11.03.2019
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor vitrin kulüplerden biridir Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin kulüplerden biridir" 11.03.2019
Nwakaeme gollere devam ediyor Nwakaeme gollere devam ediyor 11.03.2019
Uğurcan Çakır: Milli Takıma gitmek istiyorum Uğurcan Çakır: Milli Takıma gitmek istiyorum 10.03.2019
Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor "Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor" 09.03.2019
Fırtına 3 puan peşinde Fırtına 3 puan peşinde 08.03.2019
Trabzonspor 3 puan peşinde Trabzonspor 3 puan peşinde 08.03.2019
Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun! Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: "Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!" 06.03.2019
Ünal Karaman: 'Alın size itiraf!' Ünal Karaman: 'Alın size itiraf!' 06.03.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i
Fenerbahçe transfer bombasını erken patlattı!
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi başkan adaylığını açıkladı! "Ali Koç'un karşısına çıkarım"
Beşiktaş'a en az 1 yıl men cezası!
Tolga Zengin'den Karius'a olay sözler!
Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda yolcu! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör