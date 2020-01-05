Trabzonspor skoru koruyamadı
8 maçta puan kaybeden Trabzonspor bu maçların 6'sında önde olmasına rağmen skoru koruyamadı. Karadeniz ekibi, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Başakşehir, Galatasaray maçlarında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor; Demir Grup Sivasspor ve Denizlispor maçlarında ise 1-0 öne geçmesine karşın mağlup olarak 3 puanı rakiplerine bıraktı.
Trabzonspor böylece öne geçtiği 6 maçta toplam 14 puan kaybetti.
Süper Lig'in ilk 7 sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışı içinde yer alan takımlar incelendiğinde de en kötü performans Trabzonspor'un oldu. Öne geçtiği maçlarda 14 puan kaybeden bordo mavilileri 9 puanla Medipol Başakşehir, 6 puanla Galatasaray, 5 puanla Fenerbahçe, 4 puanla Demir Grup Sivasspor, 2 puanla Aytemiz Alanyaspor takip etti. Ligde ilk 7 sırasında yer alıp öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen tek takım ise beşiktaş oldu.
- Diagne Club Brugge kamp kadrosunda yok
- Beşiktaş kamp için Antalya'da
- Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması!
- Beşiktaş'ın Antalya kampı devam ediyor
- Toroğlu'ndan Alp'e: Niye gidip hesap veriyor?
- Toroğlu'ndan Alp'e: Niye gidip hesap veriyor?
- Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
- Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
- Fenerbahçe'den Tottenham'a ret
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...