06 Ocak 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'dan ikinci yarı paylaşımı
Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Trabzonspor, sosyal medya hesabından kamptan görüntülerden oluşan bir videoyu "Başlıyoruz" notuyla paylaştı.
06.01.2020
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