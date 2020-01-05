Ahmet Ağaoğlu: Ndiaye uzun zamandır gündemimizdeydi
Ağaoğlu Ndiaye'nin daha önce Süper Lig'de oynadığını hatırlatarak, "Ndiaye orta sahamıza güç ve dinamizm katacak bir Premier Lig oyuncusu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız yapmaya çalıştığımız bir transferdi. Stoke City oldukça yardımcı oldu. Onların da yönetimine çok teşekkür ediyorum. Oyuncumuz da bizim formamızı giymek için, bize katkıda bulunmak için oldukça yardımcı oldu. Bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de kendisi oldu." ifadelerini kullandı.
Ndiaye ise bordo-mavili kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İmza töreninin ardından Ağaoğlu, Badou Ndiaye'ye kulübün imza törenlerinde bir forma satın alma geleneği olduğunu belirterek "Kaç forma alacaksın?" diye sordu. Ndiaye ise önce 750 olarak belirlediği forma sayısını, "1000 tane almak istiyorum" diyerek yanıtladı.
Badou Ndiaye, Trabzonspor'da 15 numaralı formayı giyecek.
- Diagne Club Brugge kamp kadrosunda yok
- Beşiktaş kamp için Antalya'da
- Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması!
- Beşiktaş'ın Antalya kampı devam ediyor
- Toroğlu'ndan Alp'e: Niye gidip hesap veriyor?
- Toroğlu'ndan Alp'e: Niye gidip hesap veriyor?
- Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
- Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
- Fenerbahçe'den Tottenham'a ret
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...