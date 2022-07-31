Trabzonspor Sivasspor'u devirdi Süper Kupa'nın sahibi oldu!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bordo-mavilileri A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Trabzonspor acaba Nwakaeme olmadan nasıl olacak derken çok değerli ayakları olduğunu bir kez daha gösterdi. Trabzonspor yine ligi domine edecek gibi duruyor." dedi. (TS SPOR HABERLERİ)
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