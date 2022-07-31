TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "1-2 oyuncu..."
Trabzonspor kuruluş yıldönümünü İstanbul'da kutluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu kutlamalarda yapılan, "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliğinde mikrofonlara konuştu. Ağaoğlu, "İnşallah başarılı, bol kupalı, kazasız bir sezon geçiririz. Güzel bir galibiyet oldu. Lig öncesi bizim açımızdan iyi bir sınav oldu. Dünya'da Trabzonspor taraftarının profili ile özdeşleşen bir taraftar topluluğu tanımıyorum. Hocanın belirlediği profilde 1-2 oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:05
Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "1-2 oyuncu..." 31 Temmuz 2022 | 12:00
00:42
Fırtına'ya övgü dolu sözler! 31 Temmuz 2022 | 12:00
05:41
Ahmet Ağaoğlu’dan Süper Kupa finali sonrası transfer sözleri! 30 Temmuz 2022 | 12:00
04:11
Abdullah Avcı: İki ayda bir şampiyon oluyoruz! 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:19
Abdülkadir Ömür: Şampiyonlar Ligi'ne... 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:26
Dorukhan Toköz: Geçen sene şampiyon olduk diye rehavete kapılmayacağız 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:35
Cornelius'tan Şampiyonlar Ligi sözleri! 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:05
Jens Stryger Larsen: Golden sonra... 30 Temmuz 2022 | 12:00