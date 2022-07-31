Video Trabzonspor Videoları TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "1-2 oyuncu..."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "1-2 oyuncu..."

Trabzonspor kuruluş yıldönümünü İstanbul'da kutluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu kutlamalarda yapılan, "Trabzonspor için 1 meşale de sen yak" etkinliğinde mikrofonlara konuştu. Ağaoğlu, "İnşallah başarılı, bol kupalı, kazasız bir sezon geçiririz. Güzel bir galibiyet oldu. Lig öncesi bizim açımızdan iyi bir sınav oldu. Dünya'da Trabzonspor taraftarının profili ile özdeşleşen bir taraftar topluluğu tanımıyorum. Hocanın belirlediği profilde 1-2 oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

31 Temmuz 2022 | 21:37
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:05
Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "1-2 oyuncu..." 31 Temmuz 2022 | 12:00
00:42
Fırtına'ya övgü dolu sözler! 31 Temmuz 2022 | 12:00
05:41
Ahmet Ağaoğlu’dan Süper Kupa finali sonrası transfer sözleri! 30 Temmuz 2022 | 12:00
04:11
Abdullah Avcı: İki ayda bir şampiyon oluyoruz! 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:19
Abdülkadir Ömür: Şampiyonlar Ligi'ne... 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:26
Dorukhan Toköz: Geçen sene şampiyon olduk diye rehavete kapılmayacağız 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:35
Cornelius'tan Şampiyonlar Ligi sözleri! 30 Temmuz 2022 | 12:00
01:05
Jens Stryger Larsen: Golden sonra... 30 Temmuz 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN