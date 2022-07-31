TRABZONSPOR HABERİ: Ahmet Ağaoğlu’dan Süper Kupa finali sonrası transfer sözleri: 1 veya 2 transferi gerçekleştireceğiz
Trabzonspor haberi: Türkcell Süper Kupa finali sonrası bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, "Güzel bir mücadele vardı. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Örnek bir takım. Hazırlık maçlarının aksine çok daha farklı bir performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir. 1 haftayı bulmaz 1 veya 2 transferi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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