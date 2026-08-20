CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Fatih Tekke: İşimiz zor ama imkansız değil
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Fatih Tekke: İşimiz zor ama imkansız değil

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadele sonrası Atv'ye özel açıklamalarda bulundu.

Melih Kabasakal: Rövanş maçı için çok ümitliyim
Sonraki Video
Melih Kabasakal: Rövanş maçı için çok ümitliyim

Son 24 Saat